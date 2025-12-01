Don de Sang La Baule salle des floralies La Baule-Escoublac
Don de Sang La Baule salle des floralies La Baule-Escoublac mardi 16 décembre 2025.
Don de Sang La Baule
salle des floralies place des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : 2025-12-16
Début : 2025-12-16 16:00:00
fin : 2025-12-16 19:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Venez donner votre sang.
Pièce d’identité obligatoire.
Sur rendez-vous: dondesang.efs.sante.fr .
salle des floralies place des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 00 20 00
