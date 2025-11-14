Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude
Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude vendredi 14 novembre 2025.
Don de sang
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 19:00:00
2025-11-14
Sauvez des vies en donnant un peu de votre temps ! ❤️
Prenez rendez-vous dès maintenant dondesang.efs.sante.fr
N’oubliez pas votre pièce d’identité et venez sans être à jeun.
Chaque don compte — un geste simple peut sauver trois vies
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Save lives by giving a little of your time!??
Make an appointment now: dondesang.efs.sante.fr
Don?t forget your ID and don?t come on an empty stomach.
Every donation counts a simple gesture can save three lives!
German :
Retten Sie Leben, indem Sie etwas von Ihrer Zeit spenden!??
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin: dondesang.efs.sante.fr
Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht und kommen Sie nicht nüchtern.
Jede Spende zählt ? eine einfache Geste kann drei Leben retten
Italiano :
Salvate delle vite donando un po’ del vostro tempo!
Fissate subito un appuntamento: dondesang.efs.sante.fr
Non dimenticate il vostro documento d’identità e non dimenticate di essere a digiuno.
Ogni donazione è importante: un semplice gesto può salvare tre vite
Espanol :
Salva vidas dedicando un poco de tu tiempo
Pide cita ahora: dondesang.efs.sante.fr
No olvides tu DNI y no te olvides de ayunar.
Cada donación cuenta ? un simple gesto puede salvar tres vidas
L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2025-11-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ