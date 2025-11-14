Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude

Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude vendredi 14 novembre 2025.

Don de sang

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Sauvez des vies en donnant un peu de votre temps ! ❤️

Prenez rendez-vous dès maintenant dondesang.efs.sante.fr

N’oubliez pas votre pièce d’identité et venez sans être à jeun.
Chaque don compte — un geste simple peut sauver trois vies
  .

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Save lives by giving a little of your time!??

Make an appointment now: dondesang.efs.sante.fr

Don?t forget your ID and don?t come on an empty stomach.
Every donation counts a simple gesture can save three lives!

German :

Retten Sie Leben, indem Sie etwas von Ihrer Zeit spenden!??

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin: dondesang.efs.sante.fr

Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht und kommen Sie nicht nüchtern.
Jede Spende zählt ? eine einfache Geste kann drei Leben retten

Italiano :

Salvate delle vite donando un po’ del vostro tempo!

Fissate subito un appuntamento: dondesang.efs.sante.fr

Non dimenticate il vostro documento d’identità e non dimenticate di essere a digiuno.
Ogni donazione è importante: un semplice gesto può salvare tre vite

Espanol :

Salva vidas dedicando un poco de tu tiempo

Pide cita ahora: dondesang.efs.sante.fr

No olvides tu DNI y no te olvides de ayunar.
Cada donación cuenta ? un simple gesto puede salvar tres vidas

L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2025-11-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ