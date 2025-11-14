Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude

Don de sang

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Sauvez des vies en donnant un peu de votre temps ! ❤️



Prenez rendez-vous dès maintenant dondesang.efs.sante.fr



N’oubliez pas votre pièce d’identité et venez sans être à jeun.

Chaque don compte — un geste simple peut sauver trois vies

.

English :

Save lives by giving a little of your time!??



Make an appointment now: dondesang.efs.sante.fr



Don?t forget your ID and don?t come on an empty stomach.

Every donation counts a simple gesture can save three lives!

German :

Retten Sie Leben, indem Sie etwas von Ihrer Zeit spenden!??



Vereinbaren Sie jetzt einen Termin: dondesang.efs.sante.fr



Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht und kommen Sie nicht nüchtern.

Jede Spende zählt ? eine einfache Geste kann drei Leben retten

Italiano :

Salvate delle vite donando un po’ del vostro tempo!



Fissate subito un appuntamento: dondesang.efs.sante.fr



Non dimenticate il vostro documento d’identità e non dimenticate di essere a digiuno.

Ogni donazione è importante: un semplice gesto può salvare tre vite

Espanol :

Salva vidas dedicando un poco de tu tiempo



Pide cita ahora: dondesang.efs.sante.fr



No olvides tu DNI y no te olvides de ayunar.

Cada donación cuenta ? un simple gesto puede salvar tres vidas

L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2025-11-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ