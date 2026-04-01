Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude
Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude mardi 14 avril 2026.
La Chapelaude
Don de sang
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 16:00:00
fin : 2026-04-14 19:00:00
Date(s) :
2026-04-14
❤️ Et si vous pouviez sauver des vies en 1 heure ? ❤️
Une collecte de sang est organisée à La Chapelaude
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Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
?? What if you could save lives in 1 hour???
A blood drive is organized at La Chapelaude
L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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