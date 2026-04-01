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Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude

Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude mardi 14 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Place du 8 mai 1945

Ville : 03380 La Chapelaude

Département : Allier

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Chapelaude

Don de sang

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 16:00:00
fin : 2026-04-14 19:00:00

Date(s) :
2026-04-14

❤️ Et si vous pouviez sauver des vies en 1 heure ? ❤️

Une collecte de sang est organisée à La Chapelaude
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Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

?? What if you could save lives in 1 hour???

A blood drive is organized at La Chapelaude

L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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