Don de sang Salle polyvalente La Chapelaude

La Chapelaude

Don de sang

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:00:00

fin : 2026-04-14 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14

❤️ Et si vous pouviez sauver des vies en 1 heure ? ❤️



Une collecte de sang est organisée à La Chapelaude

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Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

?? What if you could save lives in 1 hour???



A blood drive is organized at La Chapelaude

L’événement Don de sang La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ