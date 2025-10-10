Don de sang Quai Louis Prunier La Rochelle

Don de sang Quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.

Don de sang

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-10

Cette collecte de sang exceptionnelle est l’occasion rêvée pour donner son sang pour la première ou énième fois.

.

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

This exceptional blood drive is the perfect opportunity to give blood for the first or umpteenth time.

German :

Diese außergewöhnliche Blutspendeaktion ist die perfekte Gelegenheit, um zum ersten oder x-ten Mal Blut zu spenden.

Italiano :

Questa eccezionale raccolta di sangue è l’occasione perfetta per donare il sangue per la prima o l’ennesima volta.

Espanol :

Esta excepcional campaña de donación de sangre es la oportunidad perfecta para donar sangre por primera o enésima vez.

L’événement Don de sang La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-01 par Nous La Rochelle