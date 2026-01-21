Don de sang

Salle Espace des Capucins Landivisiau Finistère

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-28

2026-01-23

– Vendredi 23 14h30 à 19h.

– Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 8h15 à 12h45.

Rendez-vous en ligne ou au 02 23 22 53 97. .

Salle Espace des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

L’événement Don de sang Landivisiau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX