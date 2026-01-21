Don de sang Landivisiau
Don de sang Landivisiau vendredi 23 janvier 2026.
Don de sang
Salle Espace des Capucins Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-23
– Vendredi 23 14h30 à 19h.
– Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 8h15 à 12h45.
Rendez-vous en ligne ou au 02 23 22 53 97. .
Salle Espace des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don de sang Landivisiau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX