DON DE SANG Lignan-sur-Orb

DON DE SANG Lignan-sur-Orb mardi 9 septembre 2025.

DON DE SANG

Lignan-sur-Orb Hérault

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Offrir son sang, c’est offrir la vie ! Chaque don compte et peut sauver jusqu’à trois personnes. En quelques minutes, vous devenez acteur d’une magnifique chaîne de solidarité. Rejoignez les donneurs, partagez ce geste essentiel et faites la différence pour ceux qui comptent sur vous. Ensemble, donnons un peu de nous pour beaucoup d’espoir. .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie

English :

Donating blood saves lives! A small gesture for you, a huge support for those who need it. Take part in this chain of solidarity.

German :

Blut spenden heißt Leben retten! Eine kleine Geste für Sie, eine große Unterstützung für diejenigen, die sie brauchen. Beteiligen Sie sich an dieser schönen Kette der Solidarität.

Italiano :

Donare il sangue salva la vita! Un piccolo gesto per voi, un enorme sostegno per chi ne ha bisogno. Partecipate a questa meravigliosa catena di solidarietà.

Espanol :

¡Donar sangre salva vidas! Un pequeño gesto para ti, una gran ayuda para quienes la necesitan. Participa en esta maravillosa cadena de solidaridad.

L’événement DON DE SANG Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE