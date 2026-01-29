Don de sang Marcheprime

Don de sang

En ce début d’année, le niveau des réserves de sang reste fragile. Plus que jamais, restons mobilisés et renouons avec nos belles habitudes de générosité pour soutenir les malades

L’Établissement Français du Sang (EFS) vous donne rendez-vous à Audenge le mercredi 11 février de 15H30 à 19H, à la salle des fêtes de la Mairie, pour faire un don qui sauve des vies. Que vous soyez un habitué du don ou que ce soit votre première fois, chaque goutte compte.

Donner son sang c’est

– contribuer à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers d’hommes et de femmes

– un geste généreux et désintéressé

Prenez rendez-vous . .

