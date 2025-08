Don de sang Mirabel-et-Blacons

Don de sang Mirabel-et-Blacons vendredi 8 août 2025.

Don de sang

Salle polyvalente Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 16:00:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

.

Salle polyvalente Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 05

English :

Your donation is an act of citizenship, solidarity and freedom that allows us to meet daily needs on a voluntary basis. The more numerous and regular your donations are, the more we can help patients in need every day.

German :

Ihre Spende ist ein bürgerlicher, solidarischer und freier Akt, der es uns ermöglicht, auf freiwilliger Basis alltägliche Bedürfnisse zu erfüllen. Je mehr und regelmäßiger Sie spenden, desto mehr können wir gemeinsam jeden Tag Patienten helfen, die auf Hilfe angewiesen sind.

Italiano :

La vostra donazione è un atto di cittadinanza, di solidarietà e di libertà che ci permette di soddisfare i bisogni quotidiani su base volontaria. Più numerose e regolari saranno le vostre donazioni, più potremo aiutare ogni giorno i pazienti in difficoltà.

Espanol :

Su donación es un acto de ciudadanía, solidaridad y libertad que nos permite atender las necesidades diarias de forma voluntaria. Cuanto más numerosas y regulares sean tus donaciones, más podremos ayudar cada día a los pacientes necesitados.

