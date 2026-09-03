AGENDA · Montargis
Don de sang Montargis
vendredi 2 octobre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Don de sang
16 Rue Carnot Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-02 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Don de sang
Don de sang sur rendez-vous.
Pièce d’identité indispensable .
16 Rue Carnot Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Blood donation
L’événement Don de sang Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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