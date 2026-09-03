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Don de sang Montargis

vendredi 2 octobre 2026 · Montargis

Don de sang Montargis

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
16 Rue Carnot
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Don de sang

16 Rue Carnot Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Don de sang
Don de sang sur rendez-vous.
Pièce d’identité indispensable   .

16 Rue Carnot Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Blood donation

L’événement Don de sang Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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