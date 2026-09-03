Informations pratiques

Montargis

Don de sang

16 Rue Carnot Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Don de sang

Don de sang sur rendez-vous.

Pièce d’identité indispensable .

16 Rue Carnot Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blood donation

L’événement Don de sang Montargis a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS