Don de sang Montfort-sur-Meu

Don de sang

20 La Cotelais Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 19:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Le lundi 16 février de 14h30 à 19h, opération don de sang à l’espace culturel Le Confluent de Montfort-sur-Meu.

Réservez votre rdv sur dondesang.efs.sante.fr .

20 La Cotelais Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

