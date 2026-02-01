Don de sang Montfort-sur-Meu

Don de sang Montfort-sur-Meu lundi 16 février 2026.

Don de sang

20 La Cotelais Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-16 19:00:00

Date(s) :
2026-02-16

Le lundi 16 février de 14h30 à 19h, opération don de sang à l’espace culturel Le Confluent de Montfort-sur-Meu.
Réservez votre rdv sur dondesang.efs.sante.fr   .

20 La Cotelais Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don de sang Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Montfort Communauté