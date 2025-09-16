Don de sang Centre d’animations et de loisirs Ornans

Don de sang Centre d’animations et de loisirs Ornans mardi 16 septembre 2025.

Don de sang

Centre d’animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans Doubs

Début : 2025-09-16 16:00:00

fin : 2025-09-16 19:30:00

2025-09-16

L’association des donneurs de sang du pays d’Ornans organise une collecte de sang le mardi 16 septembre de 16h à 19h30.

La collecte sera suivie d’une collation.

Les donneurs doivent respecter un délai de 8 semaines entre les dons.

Au CAL (23 rue de la Corvée)

Prenez rendez-vous ici https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=ORNANS .

Centre d'animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

