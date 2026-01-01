Don de sang Centre d’animations et de loisirs Ornans

Don de sang

Centre d’animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans Doubs

L’association des donneurs de sang du pays d’Ornans organise une collecte de sang le mardi 13 janvier 2026 de 16h à 19h30.

La collecte sera suivie d’une collation.

Les donneurs doivent respecter un délai de 8 semaines entre les dons.

Au CAL (23 rue de la Corvée)

Prenez rendez-vous ici https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/148764/sang .

