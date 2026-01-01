Don de sang Centre d’animations et de loisirs Ornans
L’association des donneurs de sang du pays d’Ornans organise une collecte de sang le mardi 13 janvier 2026 de 16h à 19h30.
La collecte sera suivie d’une collation.
Les donneurs doivent respecter un délai de 8 semaines entre les dons.
Au CAL (23 rue de la Corvée)
Prenez rendez-vous ici https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/148764/sang .
Centre d’animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
