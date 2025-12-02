Don de sang Peyrehorade

Don de sang

Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade mardi 2 décembre de 10h à 13h30, mercredi 3 décembre de 15h30 à 19h et jeudi 4 décembre de 15h à 18h30. Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr.

English :

Blood drive at Salle Aspremont in Peyrehorade: Tuesday December 2, 10am to 1:30pm, Wednesday December 3, 3:30pm to 7pm and Thursday December 4, 3pm to 6:30pm. To reserve your slot, visit dondesang.efs.sante.fr.

German : Don de sang

Blutspendeaktion in der Aspremont-Halle in Peyrehorade: Dienstag, 2. Dezember, von 10.00 bis 13.30 Uhr, Mittwoch, 3. Dezember, von 15.30 bis 19.00 Uhr und Donnerstag, 4. Dezember, von 15.00 bis 18.30 Uhr. Um Ihren Zeitslot zu reservieren, besuchen Sie die Website dondesang.efs.sante.fr.

Italiano :

Prelievi di sangue presso la Salle Aspremont di Peyrehorade: martedì 2 dicembre dalle 10 alle 13.30, mercoledì 3 dicembre dalle 15.30 alle 19 e giovedì 4 dicembre dalle 15 alle 18.30. Per prenotare il proprio posto, visitare il sito dondesang.efs.sante.fr.

Espanol : Don de sang

Colectas de sangre en la Salle Aspremont de Peyrehorade: martes 2 de diciembre de 10.00 a 13.30 h, miércoles 3 de diciembre de 15.30 a 19.00 h y jueves 4 de diciembre de 15.00 a 18.30 h. Para reservar su plaza, visite dondesang.efs.sante.fr.

