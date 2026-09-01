Informations pratiques

Peyrehorade

Don de sang

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-22

Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :

– mardi 22 septembre de 10 à 13h30

– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h

– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.

Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr.

Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :

– mardi 22 septembre de 10 Hà 13h30

– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h

– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.

Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr. .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don de sang

Blood drive at Salle Aspremont in Peyrehorade: Tuesday December 2, 10am to 1:30pm, Wednesday December 3, 3:30pm to 7pm and Thursday December 4, 3pm to 6:30pm. To reserve your slot, visit dondesang.efs.sante.fr.

L’événement Don de sang Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans