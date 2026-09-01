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AGENDA · Peyrehorade

Don de sang Peyrehorade

mardi 22 septembre 2026 · Peyrehorade

Don de sang Peyrehorade

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
Salle d'Aspremont
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif

Peyrehorade

Don de sang

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-22

Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :
– mardi 22 septembre de 10 à 13h30
– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h
– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.
Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr.
Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :
– mardi 22 septembre de 10 Hà 13h30
– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h
– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.
Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr.   .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

Blood drive at Salle Aspremont in Peyrehorade: Tuesday December 2, 10am to 1:30pm, Wednesday December 3, 3:30pm to 7pm and Thursday December 4, 3pm to 6:30pm. To reserve your slot, visit dondesang.efs.sante.fr.

L’événement Don de sang Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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