Don de sang Peyrehorade
mardi 22 septembre 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Don de sang
Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-22
Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :
– mardi 22 septembre de 10 à 13h30
– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h
– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.
Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr.
Collecte de sang à la salle Aspremont à Peyrehorade :
– mardi 22 septembre de 10 Hà 13h30
– mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h
– jeudi 24 septembre de 15h à 18h30.
Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr. .
Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Don de sang
Blood drive at Salle Aspremont in Peyrehorade: Tuesday December 2, 10am to 1:30pm, Wednesday December 3, 3:30pm to 7pm and Thursday December 4, 3pm to 6:30pm. To reserve your slot, visit dondesang.efs.sante.fr.
L’événement Don de sang Peyrehorade a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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