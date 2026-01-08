Don de sang Salle Kan ar Mor Plouescat

Don de sang

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles De Gaulle Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-17 13:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Tout au long de l’année, pensez au don du sang, les besoins des patients sont quotidiens!

Actuellement les réserves sont en dessous du seuil de sécurité.

Réservez votre RDV sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Pour donner votre sang il faut se sentir en bonne santé. Être âgé(e) de 18 à 70 ans. Peser au moins 50 kg. Être muni(e) d’une pièce d’identité. Merci pour votre générosité ! .

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles De Gaulle Plouescat 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 44 50 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don de sang Plouescat a été mis à jour le 2026-01-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX