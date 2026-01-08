Don de Sang Médiathèque l’Atelier Plouescat

Don de Sang

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-07-16 13:00:00

2026-03-06 2026-05-07 2026-07-16 2026-08-13 2026-10-23 2026-10-31

L’amicale pour le don de sang de Plouescat et l’EFS de Brest vous invite à donner votre sang.

Les malades en ont besoin toute l’année! Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun… Une pièce d’identité vous sera demandée. Créneaux sur inscription. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 67 55 42 45

