Maison des Associations Quiberon Morbihan
Début : 2026-01-05 14:30:00
fin : 2026-01-05
2026-01-05
Prochain don de sang à la Maison des Associations de Quiberon Lundi 5 janvier 2026 à partir de 14h30.
Rendez-vous obligatoire à prendre sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/3345/sang
Nous vous attendons avec impatience !
Profitez bien des fêtes de fin d’année
Au plaisir de vous revoir bientôt ! .
Maison des Associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
English :
L’événement Don de sang Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon