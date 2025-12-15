Don de sang Quiberon Quiberon

Don de sang Quiberon

Maison des Associations Quiberon Morbihan

Prochain don de sang à la Maison des Associations de Quiberon Lundi 5 janvier 2026 à partir de 14h30.

Rendez-vous obligatoire à prendre sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/3345/sang

Nous vous attendons avec impatience !

Profitez bien des fêtes de fin d’année

Au plaisir de vous revoir bientôt ! .

