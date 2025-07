DON DE SANG Centre Culturel Le Vingt-sept, Rouillac

DON DE SANG Centre Culturel Le Vingt-sept, Rouillac jeudi 17 juillet 2025.

DON DE SANG

Centre Culturel Le Vingt-sept, Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Début : Jeudi 2025-07-17 16:30:00

fin : 2025-07-17 19:30:00

2025-07-17

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vous attend à la collecte de sang le 17 juillet 2025 à ROUILLAC

Centre Culturel Le Vingt-sept, Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 97 48

English :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais looks forward to seeing you at the blood drive on July 17, 2025 in ROUILLAC

German :

Die Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais erwartet Sie bei der Blutspendeaktion am 17. Juli 2025 in ROUILLAC

Italiano :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vi aspetta alla raccolta di sangue del 17 luglio 2025 a ROUILLAC

Espanol :

La Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais le espera en la campaña de donación de sangre del 17 de julio de 2025 en ROUILLAC

