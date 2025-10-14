Don de Sang Saint-Affrique

Don de Sang Saint-Affrique mardi 14 octobre 2025.

Don de Sang

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2025-10-14

fin : 2025-10-16

2025-10-14 2025-10-15

3 jours pour sauver des vies à Saint-Affrique ! Venez donner votre sang et faites la différence . Chaque don compte, chaque goutte peut sauver une vie !

Octobre est un mois important à l’EFS avec Octobre Rose. Saviez-vous que 36% des transfusions sont utilisées dans le cadre de traitements contre le cancer en France.

Ces produits sanguins, issus de la mobilisation des donneurs, constituent un traitement vital pour ces patients

Privilégiez la prise de rendez-vous : https://efs.link/Qk9aS

1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !

Vous aussi venez sauver des vies à SAINT-AFFRIQUE ! .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

3 days to save lives in Saint-Affrique! Come and give blood and make a difference. Every donation counts, every drop can save a life!

German :

3 Tage, um Leben zu retten in Saint-Affrique! Kommen Sie zur Blutspende und machen Sie einen Unterschied . Jede Spende zählt, jeder Tropfen kann ein Leben retten!

Italiano :

3 giorni per salvare vite umane a Saint-Affrique! Venite a donare il vostro sangue e fate la differenza. Ogni donazione conta, ogni goccia può salvare una vita!

Espanol :

¡3 días para salvar vidas en Saint-Affrique! Ven a donar tu sangre y marca la diferencia. Cada donación cuenta, ¡cada gota puede salvar una vida!

L’événement Don de Sang Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)