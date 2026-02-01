Don de sang Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Don de sang

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

La prochaine collecte de sang se déroulera le lundi 9 février à la salle Catherine Courbon.

The next blood drive will take place on Monday February 9 at the Salle Catherine Courbon.

