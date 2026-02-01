Don de sang Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
Don de sang Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure lundi 9 février 2026.
Don de sang
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-02-09 19:00:00
2026-02-09
La prochaine collecte de sang se déroulera le lundi 9 février à la salle Catherine Courbon.
English :
The next blood drive will take place on Monday February 9 at the Salle Catherine Courbon.
