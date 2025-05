DON DE SANG – Salle des Fêtes Saint-Genis-d’Hiersac, 14 mai 2025 16:30, Saint-Genis-d'Hiersac.

Charente

DON DE SANG Salle des Fêtes Route des Meulières Saint-Genis-d’Hiersac Charente

l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vous attend à la collecte de sang le 14 mai 2025 à la salle des fêtes de Saint Genis d’Hiersac

.

Salle des Fêtes Route des Meulières

Saint-Genis-d’Hiersac 16570 Charente Nouvelle-Aquitaine am.donneurs.sang.rouillac@outlook.fr

English :

l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais looks forward to seeing you at the blood drive on May 14, 2025 at the Saint Genis d’Hiersac village hall

German :

die Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais erwartet Sie zur Blutspendeaktion am 14. Mai 2025 in der Festhalle von Saint Genis d’Hiersac

Italiano :

l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais vi aspetta alla raccolta di sangue del 14 maggio 2025 presso la Salle des Fêtes di Saint Genis d’Hiersac

Espanol :

l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais espera verle en la campaña de donación de sangre del 14 de mayo de 2025 en la Salle des Fêtes de Saint Genis d’Hiersac

