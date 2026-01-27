DON DE SANG Salies-du-Salat
DON DE SANG Salies-du-Salat mercredi 11 février 2026.
DON DE SANG
SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-02-11
fin : 2026-03-11
2026-02-11
Partagez votre pouvoir, Donnez votre sang !
Partagez votre pouvoir don de sang le mercredi 11 février ! .
SALLE SOCIOCULTURELLE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
English :
Share your power, Give your blood!
