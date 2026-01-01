Don de sang Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-05 15:30 – 19:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

L’Etablissement Français du Sang vous propose de venir donner votre sang à la salle festive de Nantes Nord. Vous pourrez également profiter d’un accueil chalereux et convivial par l’Association pour le Don de Sang Bénévole Nantes Nord. Le tout suivi d’une collation offerte. Vous pouvez prendre rendez-vous avec en cliquant sur ce lien. Vous souhaitez faire un #DonDeSang ? ? Avant de vous déplacer, vérifiez que vous pouvez donner.Faites le test.

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/147549/sang/28-12-2025



