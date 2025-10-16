Don de Sang Salle de réception Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq

jeudi 16 octobre 2025.

Don de Sang

Salle de réception Place de l'Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?

Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang !

Sur Rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .

Salle de réception Place de l’Europe Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00

L’événement Don de Sang Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées