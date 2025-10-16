Don de Sang Salle de réception Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq
Don de Sang Salle de réception Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq jeudi 16 octobre 2025.
Don de Sang
Salle de réception Place de l’Europe Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?
Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang !
Sur Rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .
Salle de réception Place de l’Europe Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
English : Don de Sang
German : Don de Sang
Italiano :
Espanol : Don de Sang
L’événement Don de Sang Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées