Don de Sang Salle de réception Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq

Don de Sang

Salle de réception Place de l’Europe Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?

Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang !

Sur Rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .

