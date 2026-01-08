Don de Sang Salle de réception Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq
Don de Sang Salle de réception Place de l'Europe Sévignacq-Meyracq mardi 13 janvier 2026.
Don de Sang
Salle de réception Place de l'Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : 2026-01-13
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?
Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang !
Sur Rendez-vous dondesang.efs.sante.fr .
Salle de réception Place de l'Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
English : Don de Sang
L’événement Don de Sang Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées