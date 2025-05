Don de sang – Thann, 2 juin 2025 15:30, Thann.

Haut-Rhin

Don de sang 13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-02 15:30:00

fin : 2025-06-02 19:30:00

Date(s) :

2025-06-02

Le don du sang est de retour à Thann ! Un petit geste pour vous, un grand pour ceux qui en ont besoin. Collation offerte, ambiance sympa on vous attend nombreux !

Le don du sang revient à Thann ! En quelques minutes, vous pouvez aider à sauver des vies. L’ambiance est conviviale et une collation vous attend après votre don. Venez nombreux votre geste est précieux ! .

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 famille@cscpaysdethann.fr

English :

Blood donation is back in Thann! A small gesture for you, a big one for those in need. We look forward to seeing you there!

German :

Die Blutspende ist wieder in Thann! Eine kleine Geste für Sie, eine große für diejenigen, die sie brauchen. Kostenlose Snacks, nette Atmosphäre: Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

La donazione di sangue è tornata a Thann! Un piccolo gesto per voi, un grande gesto per chi ne ha bisogno. Uno spuntino gratuito e una grande atmosfera: vi aspettiamo!

Espanol :

¡Vuelve la donación de sangre a Thann! Un pequeño gesto para ti, uno grande para quienes lo necesitan. Un tentempié gratuito y un ambiente estupendo: ¡te esperamos allí!

L’événement Don de sang Thann a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay