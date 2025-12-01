Don de sang Thann
Don de sang Thann lundi 1 décembre 2025.
Don de sang
13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-01 15:30:00
fin : 2025-12-01 19:30:00
Date(s) :
2025-12-01
Le don du sang est de retour à Thann ! Un petit geste pour vous, un grand pour ceux qui en ont besoin. Collation offerte, ambiance sympa on vous attend nombreux !
13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr
English :
Blood donation is back in Thann! A small gesture for you, a big one for those in need. We look forward to seeing you there!
German :
Die Blutspende ist wieder in Thann! Eine kleine Geste für Sie, eine große für diejenigen, die sie brauchen. Kostenlose Snacks, nette Atmosphäre: Wir erwarten Sie zahlreich!
Italiano :
La donazione di sangue è tornata a Thann! Un piccolo gesto per voi, un grande gesto per chi ne ha bisogno. Uno spuntino gratuito e una grande atmosfera: vi aspettiamo!
Espanol :
¡Vuelve la donación de sangre a Thann! Un pequeño gesto para ti, uno grande para quienes lo necesitan. Un tentempié gratuito y un ambiente estupendo: ¡te esperamos allí!
L’événement Don de sang Thann a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay