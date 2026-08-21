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AGENDA · Touvérac

Don de sang Touvérac

jeudi 3 septembre 2026 · Touvérac

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Salle socioculturelle
Ville
16360 Touvérac
Département
Charente
Tarif

Touvérac

Don de sang

Salle socioculturelle Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 16:30:00
fin : 2026-09-03 19:30:00

Date(s) :
2026-09-03

Don du sang à Touvérac, salle soicioculturelle. Salle climatisée.
  .

Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Blood Drive in Touv%E9rac, at the community center. Air-conditioned room.

L’événement Don de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente

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