Informations pratiques

Touvérac

Don de sang

Salle socioculturelle Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 16:30:00

fin : 2026-09-03 19:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Don du sang à Touvérac, salle soicioculturelle. Salle climatisée.

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Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Blood Drive in Touv%E9rac, at the community center. Air-conditioned room.

L’événement Don de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente