AGENDA · Touvérac
Don de sang Touvérac
jeudi 3 septembre 2026 · Touvérac
Informations pratiques
Touvérac
Don de sang
Salle socioculturelle Touvérac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 16:30:00
fin : 2026-09-03 19:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Don du sang à Touvérac, salle soicioculturelle. Salle climatisée.
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Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Blood Drive in Touv%E9rac, at the community center. Air-conditioned room.
L’événement Don de sang Touvérac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente