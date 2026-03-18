Don de sang Urgent Pôle Culturel de Martillac Martillac

Don de sang Urgent

Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-04-22 2026-06-17 2026-10-14

Don de sang Merci de votre aide précieuse pour sauver des vies !

Nous serons heureux de vous accueillir sur rendez-vous, de 15h00 à 19h00, et ferons en sorte que votre don soit une expérience agréable et conviviale.

Pour les nouveaux donneurs, voici ce que vous devez savoir

* avoir de 18 ans à 71 ans moins 1 jour

* être en bonne santé

* peser minimum 50kg .

Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 v.scarceriaux@orange.fr

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English : Don de sang Urgent

L’événement Don de sang Urgent Martillac a été mis à jour le 2026-03-13 par Sud Bordeaux Tourisme