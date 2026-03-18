Don de sang Urgent Pôle Culturel de Martillac Martillac
Don de sang Urgent Pôle Culturel de Martillac Martillac mercredi 22 avril 2026.
Don de sang Urgent
Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-04-22 2026-06-17 2026-10-14
Don de sang Merci de votre aide précieuse pour sauver des vies !
Nous serons heureux de vous accueillir sur rendez-vous, de 15h00 à 19h00, et ferons en sorte que votre don soit une expérience agréable et conviviale.
Pour les nouveaux donneurs, voici ce que vous devez savoir
* avoir de 18 ans à 71 ans moins 1 jour
* être en bonne santé
* peser minimum 50kg .
Pôle Culturel de Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00 v.scarceriaux@orange.fr
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English : Don de sang Urgent
L’événement Don de sang Urgent Martillac a été mis à jour le 2026-03-13 par Sud Bordeaux Tourisme