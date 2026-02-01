Don de sang Varennes-sur-Allier
Don de sang Varennes-sur-Allier mercredi 18 février 2026.
Don de sang
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 19:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun
.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 800 10 99 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring an ID and do not come on an empty stomach
L’événement Don de sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire