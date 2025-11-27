Don de sang Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Don de sang

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte !

CONDITIONS AU DON

– Etre majeur et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Faire + de 50kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .

English : Don de sang

Without commitment, free and punctual, blood donation changes the lives of a million people in France every year: a woman giving birth, a person who has suffered an accident, a cancer patient. Every donation counts!

German : Don de sang

Die Blutspende ist unverbindlich, frei und pünktlich und verändert jedes Jahr das Leben von einer Million Menschen in Frankreich: einer Frau bei der Geburt, einem Unfallopfer, einem Krebspatienten. Jede Ihrer Spenden zählt!

Italiano :

La donazione di sangue, gratuita e una tantum, cambia la vita di un milione di persone in Francia ogni anno: una donna che partorisce, una persona che ha avuto un incidente, un malato di cancro. Ogni donazione è importante!

Espanol : Don de sang

La donación de sangre única, gratuita y sin compromiso cambia cada año la vida de un millón de personas en Francia: una mujer que da a luz, una persona que ha sufrido un accidente, un enfermo de cáncer. Cada donación cuenta

