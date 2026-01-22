Don de sang Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Don de sang

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte !

CONDITIONS AU DON

– Etre majeur et en bonne santé

– Ne pas venir à jeun

– Faire + de 50kg

– Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .

English :

Without commitment, free and punctual, blood donation changes the lives of a million people in France every year: a woman giving birth, a person who has suffered an accident, a cancer patient. Every donation counts!

