Don du sang 2025 à Millau Millau

Salle de la menuiserie Millau Aveyron

MILLAU (SALLE DE LA MENUISERIE 12100)

Du lundi 14 au jeudi 17 avril 2025 Salle de la Menuiserie

Du lundi 7 au jeudi 10 juillet 2025 Salle de la Menuiserie

Du lundi 22 au jeudi 25 septembre 2025 Salle de la Menuiserie

Du lundi 8 au jeudi 11 décembre 2025 Salle de la Menuiserie

Horaires d’avril Le lundi 14 avril de 14h à 18h30

Le mardi 15 avril de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h30

Le mercredi 16 avril de 14h à 18h30

Le jeudi 17 avril de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h30

Il est recommandé de privilégier la prise de rendez-vous sur le site dondesang.fr afin de faciliter l’organisation.

Puis je donner mon sang ?

Pour faire un don de sang, il suffit d’avoir plus de 18 ans et de peser plus de 50 kilos.

Vous pouvez vous auto-évaluer pour être sur de pouvoir donner

https://dondesang.efs.sante.fr/quiz

Ce petit geste permet de sauver la vie de millions de personne en France, c’est pourquoi l’EFS organise régulièrement des collectes sur la commune .

