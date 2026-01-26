Don du sang 2026 à Millau

MILLAU (SALLE DE LA MENUISERIE 12100)

Il est recommandé de privilégier la prise de rendez-vous sur le site dondesang.fr afin de faciliter l’organisation.

Lundi 09/02/2026 : 14h-18h30

Mardi 10/02/2026 : 9h00-18h30

Mercredi 11/02/2026 : 14h-18h30

Jeudi 12/02/2026 : 9h00-18h30



Lundi 13/04/2026 : 14h-18h30

Mardi 14/04/2026 : 9h00-18h30

Mercredi 15/04/2026 : 14h-18h30

Jeudi 16/04/2026 : 9h00-18h30



Lundi 06/07/2026 : 14h-18h30

Mardi 07/07/2026 : 9h00-18h30

Mercredi 08/07/2026 : 14h-18h30

Jeudi 09/07/2026 : 9h00-18h30



Lundi 21/09/2026 : 14h-18h30

Mardi 22/09/2026 : 9h00-18h30

Mercredi 23/09/2026 : 14h-18h30

Jeudi 24/09/2026 : 9h00-18h30



Lundi 07/12/2026 : 14h-18h30

Mardi 08/12/2026 : 9h00-18h30

Mercredi 09/12/2026 : 14h-18h30

Jeudi 10/12/2026 : 9h00-18h30

Puis je donner mon sang ?

Pour faire un don de sang, il suffit d’avoir plus de 18 ans et de peser plus de 50 kilos.

Vous pouvez vous auto-évaluer pour être sur de pouvoir donner

https://dondesang.efs.sante.fr/quiz

Ce petit geste permet de sauver la vie de millions de personne en France, c’est pourquoi l’EFS organise régulièrement des collectes sur la commune .

Salle de la menuiserie Millau 12100 Aveyron Occitanie

