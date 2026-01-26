Don du sang 2026 à Millau Millau
Don du sang 2026 à Millau Millau lundi 9 février 2026.
Don du sang 2026 à Millau
Salle de la menuiserie Millau Aveyron
Début : Lundi 2026-02-09
fin : 2026-04-16
2026-02-09 2026-04-13 2026-07-06 2026-09-21 2026-12-07
MILLAU (SALLE DE LA MENUISERIE 12100)
Il est recommandé de privilégier la prise de rendez-vous sur le site dondesang.fr afin de faciliter l’organisation.
Lundi 09/02/2026 : 14h-18h30
Mardi 10/02/2026 : 9h00-18h30
Mercredi 11/02/2026 : 14h-18h30
Jeudi 12/02/2026 : 9h00-18h30
Lundi 13/04/2026 : 14h-18h30
Mardi 14/04/2026 : 9h00-18h30
Mercredi 15/04/2026 : 14h-18h30
Jeudi 16/04/2026 : 9h00-18h30
Lundi 06/07/2026 : 14h-18h30
Mardi 07/07/2026 : 9h00-18h30
Mercredi 08/07/2026 : 14h-18h30
Jeudi 09/07/2026 : 9h00-18h30
Lundi 21/09/2026 : 14h-18h30
Mardi 22/09/2026 : 9h00-18h30
Mercredi 23/09/2026 : 14h-18h30
Jeudi 24/09/2026 : 9h00-18h30
Lundi 07/12/2026 : 14h-18h30
Mardi 08/12/2026 : 9h00-18h30
Mercredi 09/12/2026 : 14h-18h30
Jeudi 10/12/2026 : 9h00-18h30
Puis je donner mon sang ?
Pour faire un don de sang, il suffit d’avoir plus de 18 ans et de peser plus de 50 kilos.
Vous pouvez vous auto-évaluer pour être sur de pouvoir donner
https://dondesang.efs.sante.fr/quiz
Ce petit geste permet de sauver la vie de millions de personne en France, c’est pourquoi l’EFS organise régulièrement des collectes sur la commune .
Salle de la menuiserie Millau 12100 Aveyron Occitanie
