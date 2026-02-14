Don du sang – 26 février 2026, Salle des Fêtes Escalquens, Escalquens

Don du sang – 26 février 2026 Jeudi 26 février, 14h30 Salle des Fêtes Escalquens Haute-Garonne

La collecte de sang fait son retour à Escalquens le jeudi 26 février 2026. Donner son sang est un geste accessible qui permet d’accompagner de nombreuses personnes tout au long de l’année.

De 14h30 à 19h, à la salle des fêtes, chacun peut venir participer, que ce soit pour un premier don ou non.

Si vous souhaitez prendre part à cette action solidaire, vous pouvez dès maintenant réserver votre créneau.

Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/152369/sang/14-01-2026 »}]

Un geste simple et solidaire pour aider au quotidien.