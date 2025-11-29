Don du Sang à Capdenac-Gare Capdenac-Gare
Don du Sang à Capdenac-Gare Capdenac-Gare mercredi 17 décembre 2025.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang et votre plasma ; Pour Noël, faites le plus beau des cadeaux !
1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !
Vous aussi venez sauver des vies à Capdenac-Gare ! .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 58 43 08 98
Share your power, give your blood and plasma; for Christmas, give the best gift of all!
