Don du sang à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer

Don du sang à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer jeudi 9 octobre 2025.

Don du sang à La Plaine-sur-Mer

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 16:00:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Partagez votre pouvoir donner votre sang !

En donnant votre sang, vous participez à une action solidaire qui contribue à sauver des vies.

Il s’agit d’un petit geste qui a un impact énorme sur la qualité de la vie dans la société.

Avantages de don du sang

vous sauver de vie

vous améliorez votre propre santé

vous faites un geste citoyen

vous montrez votre côté humanitaire

vous vous absenter du travail pour une bonne cause

Infos pratiques

Réservez votre créneau horaire dès maintenant, sur le site de l’EFS (Etablissement Français du Sang).

Découvrez ici tous les évènements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 57 98 19

English :

Share your power to give blood!

German :

Teilen Sie Ihre Macht Blut spenden!

Italiano :

Condividete il vostro potere di donare il sangue!

Espanol :

¡Comparte tu poder para donar sangre!

L’événement Don du sang à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic