Don du sang à Saint-Dizier, Le Palace (salle polyvalente), Saint-Dizier

Don du sang à Saint-Dizier Jeudi 19 février, 15h30 Le Palace (salle polyvalente) Haute-Marne

Sur inscription (prise de rendez-vous conseillée)

L’Établissement Français du Sang (EFS) organise une collecte de don du sang à Saint-Dizier.

Rendez-vous jeudi 19 février 2026, de 15h30 à 19h30, à la Salle Le Palace.

Donner son sang est un acte essentiel de solidarité qui permet de soigner chaque jour de nombreux patients.

Il est recommandé de prendre rendez-vous en ligne avant de se déplacer.

Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 La Noue Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr

