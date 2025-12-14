Don du sang Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

Don du sang Aixe-sur-Vienne

Salle Yves Montand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle Yves Montand, place du Champ de Foire (René Gillet).

N’hésitez pas à prendre rendez-vous. .

