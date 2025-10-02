Don du sang Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque année en France.

Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ?

Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une femme qui accouche, une personne accidentée de la route, un malade atteint de cancer… Les situations sont aussi variées que régulières. L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable.

Vous êtes irremplaçables !

Salle du Broustic en face de l’office de tourisme près de la Médiathèque de 15h30 à 19h.

Le don de plasma ou de plaquettes se fait uniquement à Bordeaux.

Des navettes gratuites sont organisées depuis Andernos vers la Maison du Don de Bordeaux, mardi 11 février jeudi 27 mars -vendredi 18 avril lundi 5 mai et mardi 3 juin.

Inscription obligatoire auprès de

Evelyne Carrier 06 72 73 20 03

evely.carrier@orange.fr .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 20 03

