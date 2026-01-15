Don du sang

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20

Don du sang , salle municipale

Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37

English :

Blood donation, municipal hall

L’événement Don du sang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron