Don du sang Bas-en-Basset
Don du sang Bas-en-Basset vendredi 20 février 2026.
Don du sang
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Don du sang , salle municipale
.
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blood donation, municipal hall
L’événement Don du sang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron