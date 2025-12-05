Don du sang Salle multi activités Cyrano Bergerac
Don du sang Salle multi activités Cyrano Bergerac mercredi 10 décembre 2025.
Don du sang
Salle multi activités Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.
Un geste qui sauve des vies !
Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don. .
Salle multi activités Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English :
L’événement Don du sang Bergerac a été mis à jour le 2025-12-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides