Don du sang Salle multi activités Cyrano Bergerac

Don du sang

Salle multi activités Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.

Un geste qui sauve des vies !

Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don. .

Salle multi activités Cyrano 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

