Don du sang Salle René Coicaud Bergerac mercredi 14 janvier 2026.

Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac Dordogne

Début : 2026-01-14
fin : 2026-02-11

2026-01-14 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-07-08 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-10-19 2026-10-20 2026-12-17 2026-12-18

Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.
Un geste qui sauve des vies !

Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don.   .

Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

