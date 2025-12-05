Don du sang Salle René Coicaud Bergerac
Don du sang Salle René Coicaud Bergerac mercredi 14 janvier 2026.
Don du sang
Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-07-08 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-10-19 2026-10-20 2026-12-17 2026-12-18
Une collecte de don du sang est organisée à la salle René Coicaud.
Un geste qui sauve des vies !
Conditions Avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser + de 50 kg. Se munir d’une pièce d’identité. Bien s’hydrater et manger avant le don. .
Salle René Coicaud Rue du Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English :
L’événement Don du sang Bergerac a été mis à jour le 2025-12-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides