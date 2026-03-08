Don du sang

Salle des fêtes Bidache

Date(s) :

2026-03-10

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Prévoir d’être bien hydraté ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une carte d’identité. .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

