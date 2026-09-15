UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bidache

Don du sang Salle des fêtes Bidache

mardi 15 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bidache

Don du sang Salle des fêtes Bidache

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue des jardins
Ville
64520 Bidache
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidache

Don du sang

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Prévoir d’être bien hydraté ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une carte d’identité.   .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don du sang

L’événement Don du sang Bidache a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Bidache (Pyrénées-Atlantiques)