AGENDA · Bidache
Don du sang Salle des fêtes Bidache
mardi 15 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bidache
Informations pratiques
Bidache
Don du sang
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Prévoir d’être bien hydraté ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une carte d’identité. .
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Bidache a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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