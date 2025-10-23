Don du sang Salle de loisirs Binic-Étables-sur-Mer

Don du sang

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 19:00:00

2025-10-23

Les dons du sang sauvent des vies. Faites un don! Sur rendez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Salle de loisirs Rue du Chemin de Fer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Don du sang Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme