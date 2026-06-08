Don du sang Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer
Don du sang Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Don du sang
Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les dons du sang sauvent des vies. Faites un don! Sur rendez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. .
Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Don du sang Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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