Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don du sang Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Don du sang Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer jeudi 20 août 2026.

Lieu : Salle de l'Estran

Adresse : Avenue du Général de Gaulle, Binic

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Don du sang

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Les dons du sang sauvent des vies. Faites un don! Sur rendez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.   .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don du sang Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)