Don du sang Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer jeudi 20 août 2026.

Binic-Étables-sur-Mer

Don du sang

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les dons du sang sauvent des vies. Faites un don! Sur rendez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Don du sang Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme