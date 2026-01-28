Don du sang Bitschwiller-lès-Thann
Don du sang Bitschwiller-lès-Thann jeudi 5 février 2026.
Don du sang
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Début : Jeudi 2026-02-05 16:00:00
fin : 2026-02-05 19:30:00
2026-02-05
Donnez votre sang, sauvez des vies ! Un acte simple et solidaire.
Un petit geste, un grand impact donnez votre sang et contribuez à sauver des vies ! L’équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse et sécurisée. .
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 94 36 63 assdondesang.bitschwiller.willer@gmail.com
English :
Give blood, save lives! A simple act of solidarity.
