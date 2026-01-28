Don du sang Bitschwiller-lès-Thann

Don du sang

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-05 16:00:00

fin : 2026-02-05 19:30:00

2026-02-05

Donnez votre sang, sauvez des vies ! Un acte simple et solidaire.

Un petit geste, un grand impact donnez votre sang et contribuez à sauver des vies ! L’équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse et sécurisée. .

+33 3 67 94 36 63 assdondesang.bitschwiller.willer@gmail.com

English :

Give blood, save lives! A simple act of solidarity.

