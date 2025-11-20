Don du sang – Salle des fêtes Bletterans
Don du sang – Salle des fêtes Bletterans jeudi 20 novembre 2025.
Jura
Don du sang Salle des fêtes Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif :
Gratuit Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 16:00:00
fin : 2025-11-20 19:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Collecte de sang organisée par l’EFS de Bletterans. EUR.
Salle des fêtes Rue Louis-le-Grand
Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72 accueil.mairie@bletterans.fr
