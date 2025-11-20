Don du sang – Salle des fêtes Bletterans

Jura

Don du sang Salle des fêtes Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Gratuit Gratuit

16:00:00

19:30:00

2025-11-20

Collecte de sang organisée par l’EFS de Bletterans. EUR.

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 01 72 accueil.mairie@bletterans.fr

